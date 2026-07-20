Naturalmente Pianoforte | i vincitori del concorso di scrittura e la conclusione il 26 luglio a Romena
Il concorso di scrittura “Naturalmente Pianoforte” si è concluso il 26 luglio a Romena, dopo nove giorni di eventi nel Casentino. Durante questa settimana, le esibizioni si sono svolte in diverse location come piazze, chiese, monasteri, castelli e borghi, creando un itinerario che ha coinvolto l’intera vallata. I vincitori sono stati annunciati alla fine dell’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Per nove giorni il Casentino ha cambiato ritmo. Le note del pianoforte hanno attraversato piazze, chiese, monasteri, foreste, castelli e borghi, trasformando l'intera vallata in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Oltre 100 pianoforti, più di 130 pianisti, 240 ore di musica, 50 luoghi coinvolti, 10 Comuni uniti in un unico progetto culturale realizzato grazie all’impegno e all’entusiasmo di più di 350 volontari. Ma soprattutto migliaia di persone che hanno scelto di vivere il festival come parte di una comunità. L'edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte, organizzata da Pratoveteri Aps insieme al Parco... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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