Naturalmente Pianoforte | i vincitori del concorso di scrittura e la conclusione il 26 luglio a Romena

Notizia in breve

Il concorso di scrittura “Naturalmente Pianoforte” si è concluso il 26 luglio a Romena, dopo nove giorni di eventi nel Casentino. Durante questa settimana, le esibizioni si sono svolte in diverse location come piazze, chiese, monasteri, castelli e borghi, creando un itinerario che ha coinvolto l’intera vallata. I vincitori sono stati annunciati alla fine dell’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico.