Sabato 18 luglio alle 17.30 si terrà a Pratovecchio Stia un evento del festival Naturalmente Pianoforte, con la scrittrice e musicista Maria Primerano. L’appuntamento si svolgerà nell’Auditorium di Romena e prevede un concerto-reading ispirato al suo volume “Modì. Amore e tormento”. Primerano proporrà una performance che unisce musica e narrazione, dedicata alla figura di Modigliani. L’evento è aperto al pubblico e fa parte della programmazione del festival 2026.

Arezzo, 13 luglio 2026 – Sabato 18 luglio 2026, alle ore 17.30, Maria Primerano sarà protagonista di “Naturalmente Pianoforte” nell’Auditorium di Romena, a Pratovecchio Stia (AR), con un concerto - reading ispirato al suo breve volume “Modì. Amore e tormento” (Edizioni Helicon) del 2021. Il festival organizzato da Pratoveteri APS, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e il Comune di Pratovecchio Stia, anche quest’anno unisce dieci comuni e trasforma la vallata in un grande palcoscenico diffuso. Tema dell’edizione 2026 è “Nessun genere di confine”, un invito a superare barriere, mescolare linguaggi e costruire spazi di incontro attraverso la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Modì. Amore e tormento” a Naturalmente Pianoforte 2026. Sabato 18 luglio la scrittrice e musicista Maria Primerano ospite del festival

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