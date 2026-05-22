Premiati gli studenti del linguistico dalla banca sei contributi per i vincitori del concorso di scrittura creativa

Ieri si sono svolte le premiazioni della quinta edizione del concorso di scrittura creativa al liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena. Durante l’evento sono stati consegnati premi agli studenti vincitori, mentre dalla banca sono stati erogati sei contributi economici destinati ai partecipanti che si sono distinti nel concorso. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti del liceo, che hanno presentato i loro elaborati in diverse categorie. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

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Si sono svolte ieri le premiazioni della quinta edizione del concorso di scrittura creativa al liceo linguistico “Ilaria Alpi” di Cesena. La cerimonia si è svolta nella sala Eligio Cacciaguerra di Bcc Romagnolo, in viale Bovio a Cesena, alla presenza della coordinatrice Serena Lugaresi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premiati gli studenti dell’istituto “A.G. Bragaglia”, vincitori del concorso della 9^ edizione “Pretendiamo Legalità”Nelle ore scorse presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, si è svolta la cerimonia di premiazione nell’ambito della 9^ edizione del progetto... Borse di studio della Società Economica, i nomi di tutti gli studenti premiati buff.ly/wHdqd9p x.com Gli studenti raccontano il loro mondo più giusto nel ricordo del poliziotto Francesco PischeddaPremiati a Bosa i lavori sulla legalità dedicati all’agente morto in servizio. Dopo la cerimonia, una dimostrazione della Polizia di Stato per gli alunni ... linkoristano.it [Open Spoilers] Alcuni studenti dell'accademia reale devono condividere le stanze? reddit Legalità e lotta alla contraffazione, premiati in Prefettura gli studenti vincitori del progetto fotoConcluso a Catanzaro il progetto Lo Stato, i cittadini e gli studenti promosso da Prefettura, Agenzia delle Dogane e Ufficio scolastico provinciale ... catanzaroinforma.it