L’Italia maschile di volley si è qualificata alle Final Eight della Nations League 2026. Il torneo si svolgerà in una fase a eliminazione diretta e le date sono state confermate. Le avversarie e il tabellone sono stati resi noti, con l’Italia che punta a raggiungere le fasi finali del torneo. La squadra italiana si prepara a competere con le altre nazionali qualificate, senza ulteriori dettagli sulle partite o sui programmi specifici.

L’Italia del volley maschile si prepara ad affrontare le Final Eight, dove punta a essere ancora una volta protagonista. Il tabellone e quando si gioca L’Italia maschile di volley ha centrato l’obiettivo previsto per la Volleyball Nations League 2026, qualificandosi con grande convinzione alla Final Eight. Nell’ultima sfida disputata a Osaka, gli azzurri guidati dal CT Ferdinando De Giorgi hanno superato Cuba per 3-1, raddrizzando magistralmente l’incontro e ottenendo la certezza matematica dell’approdo alla fase a eliminazione diretta. Con questo importante successo, l’Italia ha chiuso la fase preliminare al quarto posto assoluto, totalizzando 8 vittorie e 26 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Nations League, Italia alle Final Eight: avversarie, tabellone e date

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HIGHLIGHTS | Australia v Italy | A huge win in Perth!

Notizie e thread social correlati

Calendario Nations League volley 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’ItaliaDopo tre settimane di giochi e dodici partite per squadra, si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile.

Calendario Nations League volley femminile 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’ItaliaDopo tre settimane di gioco e dodici partite per squadra, si è conclusa la fase preliminare della Nations League di volley femminile 2026.

Temi più discussi: VNL: l’Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica per le Finals di Ningbo; L'Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica alle Final Eight di Nations League; Volley Nations League, l'Italia supera Cuba e vola alle Finals; Volleyball Nations League 2026: l'Italia torna a vincere contro il Belgio, ora testa all'Argentina • Pallavolo maschile.

VNL: Italia alle Finals, Cuba battuta 3-1 in rimonta Gli azzurri superano Cuba a Osaka, centrano l'ottava vittoria nella Volleyball Nations League e conquistano il pass per le Finals di Ningbo. #pallavolo #volley #sport #volleyballit #26annionline #VNL #Finals # x.com

L'Italia cambia sempre ma vola alle Finals Eight, De Giorgi sorrideGiovane, in evoluzione ma sempre al top. L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi vola alle Finals Eight di Nations League in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Ieri gli azzurri hanno ce ... tuttosport.com

Nations League, Italia alle Final Eight: avversarie, tabellone e dateL'Italia del volley maschile si prepara ad affrontare le Final Eight, dove punta a essere ancora una volta protagonista. Il tabellone e quando si gioca L’ Itali ... sportface.it

[BIG NEWS] Serie A Football Simulation Game — Coppa Italia & Daily Challenge is live, compete for the global leaderboard reddit