Dopo tre settimane di gioco e dodici partite per squadra, si è conclusa la fase preliminare della Nations League di volley femminile 2026. La classifica finale ha determinato le otto squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, la Final Eight, che si svolgerà con un calendario che va dai quarti di finale fino alla finale, con orari e avversarie ancora da definire.

Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile: dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si è delineata la classifica finale e sono state definite le squadre qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. A staccare il biglietto per gli atti conclusivi sono state le prime sette classificate e la Cina, ammessa in qualità di Paese organizzatore. Gli USA hanno chiuso al primo posto con dieci vittorie (29 punti), l’Italia si è meritata la seconda piazza con dieci successi (28 punti), seguita dal Brasile (9 affermazioni, 26 punti) e della Turchia (9 sigilli, 25 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Calendario Nations League volley femminile 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Femminile 2026: Julio Velasco dopo Italia-Brasile 2-3

Notizie e thread social correlati

Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaIl calendario della Nations League di volley femminile del 2026 è stato annunciato, con l’Italia che parteciperà alle competizioni.

Calendario Nations League volley maschile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaLo scorso anno, l’Italia ha perso la finale della Nations League di volley maschile.

Temi più discussi: Quando gioca l’Italia di volley femminile: orari con Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Dove vederla in tv e streaming; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand; Volleyball Nations League 2026: le 14 convocate dell'Italia per la week 3 e il programma delle partite • Pallavolo femminile; VNL: azzurre in partenza per Hong-Kong.

Guardando i mondiali per curiosità sono andato a vedere il calendario della nations league e la prima è questa, voi che ne pensate? Io vorrei andarla a vedere, se vogliamo una rivoluzione bisogna partire da lì reddit

Tabellone Final Eight Nations League volley femminile: il cammino dell’Italia, tutti gli incroci, calendarioSi è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile: dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si ... oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia affronterà la Cina nell'ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Dopo aver affrontato Ucraina, Belgio e ... oasport.it