Calendario Nations League volley 2026 | il tabellone dai quarti alla finale orari avversarie dell’Italia

Dopo tre settimane di giochi e dodici partite per squadra, si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. La classifica finale ha determinato le otto squadre qualificate alla Final Eight, che si svolgerà in una sede ancora da definire. Il tabellone dei quarti di finale, con gli orari e gli avversari dell’Italia, sarà pubblicato prossimamente. La fase finale si giocherà con eliminazione diretta fino alla finale.

Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile: dopo tre settimane di gioco, e dodici partite giocate da ogni squadra, si è delineata la classifica finale e sono state definite le squadre qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. A staccare il biglietto per gli atti conclusivi sono state le prime sette classificate e la Cina, ultima in graduatoria ma ammessa in qualità di Paese organizzatore. Il Giappone ha chiuso al primo posto da imbattuto con dodici vittorie (30 punti), riuscendo a staccare di ben due successi la Polonia (29 punti) e la Slovenia (26). L’Italia ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

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