Nations League di Volley Maschile l’Italia batte Cuba e conquista le Finals del torneo

L’Italia di volley maschile ha battuto Cuba e si è qualificata per le Finals della Nations League. La partita si è disputata a Ningbo, in Cina, dove il team italiano ha ottenuto la vittoria. Le gare delle Finals si terranno dal 29 luglio al 2 agosto. La squadra italiana ha concluso la fase a gironi con questa vittoria, assicurandosi l’accesso alla fase finale del torneo.

Ningbo – Altro successo per l’Italia di Fefè De Giorgi che si è imposta su Cuba e si è qualificata alle Finals della Volleyball Nations League che si svolgeranno a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri all’Asue Arena di Osaka in Giappone si sono imposti su Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questo successo la nazionale italiana si è portata ad otto vittorie (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica. Per la nazionale di volley maschile è la terza consecutiva a Osaka e l’ottava complessiva al termine delle tre week di VNL. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l’abbinamento dei quarti di finale in Cina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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