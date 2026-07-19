Volley | Nations League Italia supera Cuba e si qualifica per le Finals

Notizia in breve

L'Italia si è qualificata per le Finals di VNL 2026, che si terranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. La squadra ha ottenuto la terza vittoria consecutiva a Osaka e la ottava complessiva nelle tre settimane di competizione. La vittoria contro Cuba ha confermato il passaggio alle fasi finali. La nazionale è guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.