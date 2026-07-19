Volley | Nations League Italia supera Cuba e si qualifica per le Finals

Da sportmediaset.mediaset.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Italia si è qualificata per le Finals di VNL 2026, che si terranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. La squadra ha ottenuto la terza vittoria consecutiva a Osaka e la ottava complessiva nelle tre settimane di competizione. La vittoria contro Cuba ha confermato il passaggio alle fasi finali. La nazionale è guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

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L'Italia è qualificata alle Finals di VNL 2026, in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto. Altra vittoria, la terza consecutiva a Osaka e l'ottava complessiva al termine delle tre week di VNL, per l'Italia guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri hanno superato oggi all'Asue Arena Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questa vittoria, la nazionale azzurra sale dunque a otto successi (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l'abbinamento dei quarti di finale in Cina., Un successo arrivato grazie alla testa e alla tecnica di questa nazionale, capace di farsi trovare sempre pronta nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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