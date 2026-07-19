L’Italia ha vinto contro Cuba in quattro set, conquistando così la qualificazione alle Finals della Volleyball Nations League. La partita si è svolta in una sala di Roma, con la squadra azzurra che ha dominato nel primo set e mantenuto il vantaggio fino alla conclusione. La vittoria permette all’Italia di accedere alla fase finale che si terrà a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Altro successo per l'Italia di Fefè De Giorgi che si è imposta su Cuba e si è qualificata alle Finals della Volleyball Nations League che si svolgeranno a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Oggi gli azzurri all'Asue Arena di Osaka in Giappone si sono imposti su Cuba per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17). Con questo successo la nazionale italiana si è portata ad otto vittorie (26 punti) e al quarto posto momentaneo in classifica. Per la nazionale di volley maschile è la terza consecutiva a Osaka e l'ottava complessiva al termine delle tre week di VNL. Al termine di tutte le gara verrà stilata la classifica finale utile per l'abbinamento dei quarti di finale in Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Volley Nations League, l'Italia supera Cuba 3-1 e si qualifica per le Finals

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