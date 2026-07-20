Ilie Nastase ha compiuto 80 anni e ha festeggiato con un messaggio sui social. Ha definito sé stesso “un uomo e un tennista libero” e ha elogiato Jannik Sinner come il massimo nel tennis attuale. Ha inoltre espresso il suo affetto per l’Italia, dichiarando di amare il paese. Il tennista rumeno, ex numero uno del mondo, è noto per il carattere acceso e la carriera ricca di successi e polemiche.

Buon compleanno, Ilie. Ottant’anni (compiuti ieri) sempre al centro del villaggio del tennis, da giocatore e poi da leggenda vivente con la lingua tagliente. Nastase è stato un campionissimo, ma anche un artista, un istrione, uno showman. Lo chiamavano “Nasty”, cattivo, un gioco di parole fin troppo facile, con quel cognome. Con le battute, gli aneddoti e le sceneggiate di Ilie Nastase si potrebbe riempire un libro, come quando ai poliziotti cui stava denunciando il furto della carta di credito spiegò che il ladro stava sicuramente spendendo meno di sua moglie; ma il suo essere personaggio non ha certo offuscato le enormi qualità con una racchetta in mano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nastase dice 80: "Ero un uomo e un tennista libero. Sinner è il top. E amo l'Italia"

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