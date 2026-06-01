Clash in Italy Rhea Ripley | Nonna ti amo Italia ti amo

Durante la serata di WWE Clash in Italy 2026 a Torino, Rhea Ripley ha rivolto un messaggio personale rivolto a una figura familiare, dicendo: “Nonna, ti amo”. La wrestler ha poi aggiunto: “Italia, ti amo” rivolgendosi al pubblico presente. La scena si è svolta nel corso dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti alla manifestazione.

Torino, 1° giugno 2026 – La notte storica di WWE Clash in Italy 2026 ha avuto anche un momento personale per Rhea Ripley. Dopo aver difeso con successo il WWE Women’s Championship contro Jade Cargill all’Inalpi Arena di Torino, la campionessa è intervenuta nel post-show dell’evento, commentando la vittoria e il suo rapporto speciale con l’Italia. Ripley ha lasciato Torino ancora campionessa, al termine di un match duro, segnato anche dall’intervento di Charlotte Flair in una fase decisiva dell’incontro. Nel post-show, intervistata da Byron Saxton, Rhea ha spiegato di essersi aspettata una sfida non lineare contro Jade Cargill e di aver coinvolto Charlotte per riequilibrare la situazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Rhea Ripley Comments On 'Opportunity' To Travel To Italy For Upcoming WWE PLE

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Pronostici #ClashinItaly 1)Cody Rhodes vs Gunther:Cody Rhodes 2)Rhea Ripley vs Jade Cargill:Rhea Ripley 3)Brock Lesnar vs Oba Femi: Brock Lesnar 4)Becky Linch vs Sol Ruca:Sol Ruca 5)Roman Reigns vs Jacob Fatu:Roman Reigns x.com

Rhea Ripley: Ho sempre voluto andare in Italia ma non ho mai avuto l'opportunità. Questo weekend finalmente posso vivere quel sogno a #ClashInItaly! Mia Nonna è stata una delle persone più importanti e forti della mia vita. reddit

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