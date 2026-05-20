Sinner | Mi chiamano robot ma non è un’offesa Caso Clostebol? Non ero libero

Jannik Sinner ha parlato senza mezzi termini dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2026, affrontando anche il soprannome di “robot” che gli è stato attribuito. Ha commentato che non lo considera un’offesa e ha fatto riferimento al caso Clostebol, precisando di non essere stato libero in quella situazione. Il tennista italiano si sta preparando ora per l’esordio al Roland Garros, dove il torneo inizia domenica 24 maggio con il primo turno del tabellone principale.

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