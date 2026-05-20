Sinner | Mi chiamano robot ma non è un’offesa Caso Clostebol? Non ero libero
Jannik Sinner ha parlato senza mezzi termini dopo aver vinto gli Internazionali d'Italia 2026, affrontando anche il soprannome di “robot” che gli è stato attribuito. Ha commentato che non lo considera un’offesa e ha fatto riferimento al caso Clostebol, precisando di non essere stato libero in quella situazione. Il tennista italiano si sta preparando ora per l’esordio al Roland Garros, dove il torneo inizia domenica 24 maggio con il primo turno del tabellone principale.
(Adnkronos) – Jannik Sinner senza filtri. Il tennista azzurro, dopo aver trionfato agli Internazionali d'Italia 2026, si prepara a esordire al Roland Garros, al via domenica 24 maggio, quando inizierà il primo turno del tabellone principale. Sinner si è concesso in un'intervista a L'Equipe, rispondendo a chi lo chiama 'robot': "Non trovo il termine denigratorio.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Campagna CHRIS e PIERS. Capitoli 2 e 3! RESIDENT EVIL 6 Co-Op w/Xingcai [06]
Sullo stesso argomento
Simone Vagnozzi: “Una cosa di Sinner mi rende davvero felice. A Indian Wells non c’ero, ma con Cahill…”Simone Vagnozzi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Jannik Sinner nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ai danni dello...
Ceccarelli: “Mi hanno offesa mi hanno detto ‘sei patetica’ ma non riusciranno a zittirmi”Il video in cui in procuratore Antonio Ardituro cerca di zittirla durante un dibattito a Casa di Principe sul referendum, con tanto di moderatrice...
Sinner: Mi chiamano robot, ma non è un'offesa. Caso Clostebol? Non ero liberoJannik Sinner senza filtri. Il tennista azzurro, dopo aver trionfato agli Internazionali d'Italia 2026, si prepara a esordire al Roland Garros, al via domenica 24 maggio, quando inizierà il primo turn ... adnkronos.com
Sinner: Sono un robot e mi piace. La frecciata a Gramellini su Montecarlo e l'ammissione sul caso ClostebolSinner: Sono un robot e mi piace. Jannik intervistato da L'Equipe: la frecciata a Gramellini sulla residenza a Montecarlo e l'ammissione sul caso Clostebol. sport.virgilio.it