Gallo Matese la musica che rigenera il territorio | torna Woodstarz il festival che dà voce ai talenti emergenti

Da lifeandnews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gallo Matese torna il festival Woodstarz, che offre palco ai giovani talenti musicali emergenti. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo artisti locali e band in esibizioni dal vivo. Nella stessa giornata, si tiene anche uno studio scientifico sui benefici del “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con particolare attenzione alle gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Parallelamente, un vulcanologo avverte che sui Campi Flegrei il rischio eruttivo resta elevato, criticando le recenti comunicazioni ufficiali.

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Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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