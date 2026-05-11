Piedimonte Matese truffa con ‘spoofing’ | restituiti 30mila euro alla vittima

A Piedimonte Matese, è stato recuperato e restituito a una vittima un importo di 30mila euro dopo una truffa via telefono. La vittima ha ricevuto una chiamata che sembrava provenire dal numero del Comando Provinciale dei Carabinieri, con una voce che si qualificava come maresciallo. La comunicazione si è rivelata un tentativo di truffa attraverso tecniche di spoofing, ovvero l’alterazione del numero di telefono visualizzato.

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Tempo di lettura: 2 minuti Una telefonata all’apparenza credibile, proveniente da un numero riconducibile al Comando Provinciale dei Carabinieri, e la voce rassicurante di un sedicente maresciallo. È iniziata così, lo scorso 31 gennaio, una truffa sofisticata che ha portato una professionista del posto a effettuare un bonifico di 29.450 euro verso un conto corrente indicato dall’interlocutore. A distanza di poco più di tre mesi, grazie a un’attenta e articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte Matese sono riusciti a risalire al titolare del conto destinatario del denaro, a recuperare l’intera somma e a restituirla alla vittima.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piedimonte Matese, truffa con ‘spoofing’: restituiti 30mila euro alla vittima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa con lo “spoofing”: carabinieri recuperano 30mila euro e li restituiscono alla vittimaUna telefonata apparentemente proveniente dal Comando Provinciale dei Carabinieri, la voce rassicurante di un sedicente maresciallo e una richiesta... Si finge un carabiniere e truffa una 55enne rubandole 30 mila euro: beni restituiti alla vittimaGrazie alla sinergia tra Polizia di Stato di Bologna e i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in data 30 aprile 2026, presso gli uffici... Argomenti più discussi: Castello Matese – Truffa al caseificio, il viaggio di Zannini per incontrare i componenti della commissione Vinca. La telefonata con Montone; SUCCESSO PER L'INAUGURAZIONE DEL TEMPORARY STORE BIMBY A PIEDIMONTE MATESE; VAIRANO PATENORA – TENTA DI SVUOTARE IL CONTO CORRENTE DI UNA DONNA: SCOPERTO, TRUFFA SVENTATA; BYBLOS, A PIEDIMONTE MATESE UNA GIORNATA TRA FOTOGRAFIA, PAESAGGIO E LETTERATURA. Matese, audit energetici e masterplan: parte la sfida della Green CommunityPiedimonte Matese (Caserta) - Efficientamento energetico, pianificazione intelligente e formazione tecnica: prende forma il percorso che punta a trasformare ... pupia.tv