Joey Logano ha vinto la gara della NASCAR Cup Series a North Wilkesboro, primo successo in questa pista dopo 30 anni di assenza. Il pilota con il numero 22 ha guidato quasi tutta la corsa, controllando la gara e superando gli avversari. La competizione è stata interrotta da poche bandiere gialle. La vittoria è arrivata con una vettura Ford, gestita dalla squadra Penske.

Joey Logano è il primo vincitore a North Wilkesboro nella NASCAR Cup Series dopo trenta lunghi anni d’assenza. Il #22 di Ford e Penske si impone sulla concorrenza in North Carolina controllando di fatto quasi tutta la competizione, interotta da pochissime bnandiere gialle. L’ex campione della serie ha condotto le danze per 323 dei 450 giri amministrando alla perfezione il possibile recupero dei rivali. Sconfitta per il Joe Gibbs Racing con le tre Toyota Camry di Dennu Hamlin #11, Chase Briscoe #19 e Ty Gibbs #45. 11mo posto per Ryan Blaney in seguito ad una penalità che ha pregiudicato una rimonta dal fondo. L’americano di Penske si contenderà settimana prossima contro Todd Gilliland a Indianapolis la seconda edizione del ‘In-Season Challenge’, speciale torneo che assegna 1 milione di dollari al vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Logano domina a North Wilkesboro

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Joey Logano Dominating North Wilkesboro Leading 199 Of 200 Laps

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