A North Lake, Matilde Paggi ha segnato un tempo negli 800 metri che le permette di qualificarsi per gli Europei, mentre lo junior ha sorpreso in questa gara, superando atleti più esperti. Nella stessa manifestazione, Parolini ha dominato i 3000 metri, chiudendo con un vantaggio considerevole sugli avversari. Questi risultati mettono in evidenza le prestazioni di alcuni giovani atleti in evidenza durante l’evento.

? Punti chiave Come ha fatto Matilde Paggi a conquistare il pass per gli Europei?. Chi è lo junior che ha ribaltato le gerarchie negli 800 metri?. Quanto distacco ha creato Parolini rispetto ai suoi inseguitori nei 3000?. Quali giovani atleti hanno abbattuto i minimi tricolore durante la gara?.? In Breve Sebastiano Parolini vince i 3000m con 7:57.93 battendo Emile Hafashimana (8:13.93).. Matilde Paggi segna 2:08.69 negli 800m ottenendo il minimo europeo Under 18.. Michele Alamia vince gli 800m maschili con il tempo di 1:50.75.. Anna Merelli domina i 3000m femminili chiudendo in 9:50.71 a Gravedona.. A Gravedona ed Uniti, il Meeting Athletic North Lake ha protagonisti Matilde Paggi e Sebastiano Parolini, che hanno segnato la giornata con prestazioni decisive nelle rispettive specialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - North Lake: Paggi vola negli 800m e Parolini domina i 3000 metri

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