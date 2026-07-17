nascar dopo una lunga attesa si torna a north wilkesboro

La NASCAR Cup Series torna a disputare una gara a North Wilkesboro Speedway, in North Carolina, per la prima volta dopo più di vent’anni. L’ultima volta che l’ovale è stato teatro di una corsa valida per la regular season è stata nel 1996, con la vittoria di un pluricampione. La gara rappresenta il primo evento ufficiale in questa sede dopo un lungo periodo di assenza.

Dopo una lunga attesa la NASCAR Cup Series torna a North Wilkesboro Speedway. L’ovale che sorge nello Stato della North Carolina sarà protagonista per la prima volta dopo oltre vent’anni di una prova valida per la regular season, l’ultima volta fu nel lontano 1996 con il trionfo del pluricampione Jeff Gordon. L’impianto è stato completamente abbandonato dopo l’evento della Cup Series del 1996, ma è sempre rimasto nel cuore degli appassionati. Speedway Motorsports, dopo svarianti tentativi iniziati nel 2007, ha completamente riconfigurato il circuito riuscendo a riportare la NASCAR nel 2023 con l’All-Star Race. L’ovale ha una metratura di 0.625 miles (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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