Nella notte, a Napoli, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in via Cavalleggeri, centrando l’abitazione del nipote di un boss locale. La sparatoria si inserisce in una faida tra gruppi criminali, caratterizzata da episodi di violenza contenuta e tensioni frequenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi, monitorando le attività di gruppi coinvolti nelle dinamiche criminali dell’area ovest della città. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Una faida a bassa intensità. Poco sangue, molto piombo, tensione costantemente oltre i livelli di guardia. Ma l’ultima annotazione sul taccuino degli inquirenti chiamati a monitorare le fibrillazioni criminali dell’area ovest di Napoli è di quelle che fanno dormire sonni poco sereni. C’è una finestra, nel cuore del quartiere Fuorigrotta, crivellata con cinque colpi di pistola. Già questo basterebbe a restituire la cifra di un raid efferato, che solo per una pura casualità non ha avuto esiti drammatici. Non è tutto, però. A far gelare il sangue è soprattutto il target della misteriosa intimidazione: un ex baby killer, con alle spalle un cognome di “peso”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli via Cavalleggeri, spari nella notte centrata la casa del nipote del boss

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