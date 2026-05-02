Miano agguato al nipote del boss | prima il bacio e poi gli spari Due arresti

A Napoli, due persone sono state arrestate in seguito a un agguato di stampo camorristico. L’episodio si è svolto con un breve scambio di baci prima che venissero esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. L’attacco è legato a vecchi contrasti maturati durante un periodo di detenzione. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i responsabili poco dopo.

Un agguato di stampo camorristico, riconducibile a vecchi contrasti maturati in carcere, ha portato all’arresto di due persone a Napoli. L’episodio, consumato lo scorso 17 aprile, sarebbe legato a una vendetta nei confronti del nipote del boss Lo Russo. Nel quartiere Miano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno eseguito un fermo disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I due indagati sono accusati, in concorso, di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, con l’aggravante del metodo mafioso. Successivamente al fermo, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare che riguarda anche un terzo uomo, attualmente irreperibile.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Miano, agguato al nipote del boss: prima il bacio e poi gli spari. Due arresti Notizie correlate Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Leggi anche: Prima un bacio poi l’agguato al nipote dei reggenti del clan, due arresti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Agguato a Scampia: ferito il nipote del boss Lo Russo; Scampia, ragazzo di 18 anni gambizzato. È il nipote del boss Lo Russo: Paura per una nuova faida; Agguato al nipote del boss Lo Russo, due arresti; Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti. Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Nel quartiere Miano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo ... ilmattino.it Miano, fermati tre indagati per il tentato omicidio del nipote dei Lo RussoMIANO - Su delega della Procura della Repubblica di Napoli – nel pieno rispetto della presunzione di innocenza – i Carabinieri del Nucleo Operativo della Miano, fermati tre indagati per il tentato omi ... marigliano.net #OTD in 1982, UDINESE-JUVENTUS 1-5 1-0 Miano 2', 1-1 Marocchino 30', 1-2 Cabrini 36', 1-3 Rossi P. 49', 1-4 Cabrini 85', 1-5 Virdis 90' @juventusfc x.com https://www.tvcampiflegrei.it/miano-sorpreso-con-la-droga-la-polizia-di-stato-arresta-un-25enne/ - facebook.com facebook