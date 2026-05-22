Spari contro la casa dell' ex condannati il fratello del boss e gli amici

Due uomini sono stati condannati a più di dieci anni di carcere ciascuno in relazione a un episodio avvenuto in via degli Eucalipti a Falciano del Massico, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la casa di una donna. Le sentenze riguardano il fratello di un noto boss e alcuni amici, ritenuti responsabili della sparatoria. I processi hanno portato alla condanna definitiva dei coinvolti, che erano stati accusati di aver preso parte alla ‘stesa’.

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