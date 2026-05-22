Spari contro la casa dell' ex condannati il fratello del boss e gli amici
Due uomini sono stati condannati a più di dieci anni di carcere ciascuno in relazione a un episodio avvenuto in via degli Eucalipti a Falciano del Massico, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la casa di una donna. Le sentenze riguardano il fratello di un noto boss e alcuni amici, ritenuti responsabili della sparatoria. I processi hanno portato alla condanna definitiva dei coinvolti, che erano stati accusati di aver preso parte alla ‘stesa’.
Dieci anni e otto mesi di reclusione per i responsabili di una ‘stesa’ contro la casa di una donna in via degli Eucalipti a Falciano del Massico. E’ quanto disposto dal gup Marzia Pellegrino all’esito del rito abbreviato nei confronti di Luigi Fragnoli, 50enne, già condannato per mafia (è il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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