Napoli tra Centenario crescita e futuro | Antonio Corbo analizza le tre vite del club azzurro

Il Napoli si sta preparando a festeggiare il centenario, mentre attraversa una fase di trasformazione. Secondo un'analisi, il club vive tre momenti distinti: il passato da valorizzare, il presente da amministrare e il futuro da pianificare.

Il Napoli si prepara a celebrare i suoi cento anni vivendo una fase di profonda trasformazione. Antonio Corbo, sulle pagine di la Repubblica Napoli, descrive il momento del club come un percorso diviso in tre dimensioni: il passato da celebrare, il presente da gestire e il futuro da costruire. Mentre la città si avvicina ai festeggiamenti del Centenario, Aurelio De Laurentiis continua a puntare su eventi di grande impatto, confermando la propria filosofia orientata allo spettacolo e alla valorizzazione del marchio Napoli. Secondo Antonio Corbo di la Repubblica Napoli, il ritiro di Dimaro rappresenta perfettamente questa strategia. Tra le novità spicca il Dome Museale, uno spazio dedicato alla storia del club con trofei, cimeli e ricordi legati anche alla figura di Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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