Il Napoli sta valutando il futuro di Alex Meret, portiere che ha perso centralità nel progetto della squadra. La stagione appena conclusa ha evidenziato un calo di fiducia nei suoi confronti e il club sta riflettendo sulle possibili soluzioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le decisioni sul suo ruolo nel team saranno prese nelle prossime settimane, considerando anche eventuali alternative.

Alex Meret ha perso centralità nel progetto azzurro e il Napoli valuta il suo futuro con attenzione. La stagione appena conclusa ha confermato il ridimensionamento del portiere friulano, ora oggetto di riflessioni tecniche profonde, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Meret in uscita: lo spazio ridotto cambia tutto. Il numero uno non è più una certezza nel progetto partenopeo. L’ultimo campionato ha mostrato chiaramente come le gerarchie siano mutate, relegando l’estremo difensore a un ruolo marginale. Questa situazione apre scenari di mercato concreti, con il Napoli pronto a valutare offerte credibili per il giocatore. La qualificazione alla Champions League rappresenta il fattore decisivo per le valutazioni future.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Meret resterà in azzurro? I dubbi del club sul futuro del portiere

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