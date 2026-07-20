Napoli quarto giorno di ritiro | Politano Rafa Marin e Vergara in gruppo

Nel quarto giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha proseguito gli allenamenti con Politano, Rafa Marin e Vergara che si sono uniti al gruppo. La squadra ha continuato la preparazione estiva presso la struttura SKI, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Non sono stati segnalati infortuni o cambiamenti significativi rispetto alle sessioni precedenti. La squadra si sta preparando per le prossime competizioni estive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quarto giorno di lavoro a Dimaro per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno proseguito la preparazione estiva alla SKI.IT Arena con una doppia seduta di allenamento, proseguendo il programma previsto dallo staff tecnico in vista delle prime uscite amichevoli. Nella sessione mattutina la rosa è stata divisa in due gruppi. Il primo ha iniziato il lavoro in palestra per poi spostarsi sul terreno di gioco, dove ha svolto una serie di esercitazioni sul possesso palla finalizzate alla conclusione in porta. Il secondo gruppo, invece, si è concentrato su un lavoro di natura tattica, con particolare attenzione ai movimenti e ai meccanismi di squadra richiesti da Allegri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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