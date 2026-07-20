Napoli pronto il rinforzo dopo l’infortunio di Buongiorno? Il punto di Romano

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato difensivo dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che lo terrà fuori a lungo. La squadra sta valutando possibili rinforzi per coprire la posizione, considerando la perdita del centrale. La situazione ha modificato le priorità di mercato del club, che ora si concentra sulla ricerca di un sostituto per il giocatore infortunato.

Alessandro Buongiorno fuori a lungo cambia inevitabilmente il mercato difensivo del Napoli. La priorità azzurra cambia completamente dopo l’infortunio del centrale. Buongiorno assente: il Napoli ripensa la difesa. L’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno costringe il Napoli a riorganizzare completamente la strategia difensiva. Secondo Fabrizio Romano, la difesa diventa ora l’urgenza principale sul mercato estivo. Il club aveva già cercato Mario Gila, finito al Milan, e aveva valutato anche Natali del Bayer Leverkusen. Con Buongiorno indisponibile per settimane, gli azzurri non possono più rimandare l’intervento nel reparto arretrato. Alessandro Buongiorno in azione con la maglia del Napoli Gila al Milan: il primo obiettivo sfuma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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