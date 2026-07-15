Napoli novità Gilmour | ecco a che punto è il suo rientro dopo l’infortunio

Billy Gilmour non parteciperà agli allenamenti di gruppo a Dimaro a causa di un infortunio occorso durante un impegno con la nazionale. Il centrocampista segue un programma di recupero personalizzato e non sarà disponibile nelle prossime sessioni di lavoro collettivo. La sua condizione attuale richiede tempi di recupero specifici, e non sono stati comunicati tempi precisi per il suo rientro. La squadra ha avviato le procedure per monitorare la situazione.

Billy Gilmour non sarà disponibile per i lavori di gruppo a Dimaro: l’infortunio che lo ha fermato durante il torneo con la nazionale costringe il centrocampista a un programma personalizzato di recupero. Gilmour a Dimaro: lavoro individuale e tempi lunghi. Il Corriere del Mezzogiorno riporta che il centrocampista scozzese raggiungerà la prima fase del ritiro estivo degli azzurri, ma con uno status differente rispetto al resto della squadra. Mentre Massimiliano Allegri prepara il gruppo per la nuova stagione, Gilmour seguirà un percorso isolato, lontano dai compagni. Non è ancora pronto per lavorare con il collettivo. Il suo rientro procederà per gradi, attraverso sedute dedicate al recupero completo dell’infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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