Infortunio Buongiorno il Napoli si fionda sul mercato | Romano svela tutto!

Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio destro che richiederà un lungo periodo di assenza. La squadra sta cercando un nuovo centrale da inserire nel mercato estivo per coprire l’emergenza in difesa. La notizia è stata confermata da fonti interne al club. Nessun dettaglio sui tempi di recupero o sull’identità del possibile sostituto. La situazione ha portato a una revisione delle strategie di mercato della società.

Alessandro Buongiorno costretto a un lungo stop: l’infortunio al ginocchio destro trasforma la difesa del Napoli in emergenza e accelera la ricerca di un centrale sul mercato estivo. Come rivela Fabrizio Romano, il difensore ha subito un infortunio che comporterà un periodo di recupero significativo. Gli esami completeranno la valutazione, ma le prime indicazioni sono preoccupanti per il club partenopeo. L’assenza di Buongiorno non è un dettaglio marginale: rappresenta un buco nella retroguardia che Allegri dovrà gestire da subito. Napoli: da opportunità a priorità assoluta. Il mercato difensivo del Napoli cambia profilo con questa notizia. Fino a pochi giorni fa, l’arrivo di un centrale era un’opzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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