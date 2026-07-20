Il nuovo Napoli di Allegri sta iniziando a prendere forma durante il ritiro in Val di Sole, con un focus su pallone e dialogo. La squadra si allena con un modulo 4-3-3, seguendo le indicazioni del tecnico. Durante le sessioni, vengono testate tattiche e strategie, mentre si lavora anche su aspetti non solo tecnici. Il ritiro segna l’inizio della preparazione per la prossima stagione.

Napoli, Allegri cambia metodo nel ritiro in Val di Sole: tutte le indicazioni, tattiche e non solo, in vista dell’inizio della prossima stagione. Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri comincia a prendere forma nei primi giorni di ritiro in Val di Sole. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il lavoro dell’allenatore livornese ha già segnato una netta discontinuità rispetto al passato: meno carichi a secco, più pallone, esercitazioni continue e grande attenzione alla gestione tecnica della manovra. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nella seduta di ieri pomeriggio la squadra ha svolto il primo vero lavoro atletico, con circa 40 minuti tra corsa e ripetute. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Napoli, prende forma la squadra di Allegri: pallone, dialogo e 4-3-3 nel nuovo corso azzurro

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