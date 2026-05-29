Il Napoli di Allegri prende forma | fuori Lukaku il nuovo tecnico vuole Vlahovic e Rabiot per la rivoluzione azzurra

Da stilejuventus.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli si prepara a un cambio di allenatore con Allegri che si avvicina alla nomina. La società ha deciso di non confermare Lukaku e punta a rafforzare la rosa con Vlahovic e Rabiot. La scelta di Allegri segna l’avvio di una nuova fase tecnica per il club, dopo l’addio di Conte. L’accordo con il nuovo tecnico dovrebbe essere ufficializzato a breve, con l’obiettivo di rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione.

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L’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli appare ormai in dirittura d’arrivo e sancirà l’inizio di una profonda restaurazione tecnica per l’inizio del nuovo ciclo azzurro dopo l’addio di Antonio Conte. Come rivelato in un approfondimento di mercato pubblicato da Sportmediaset, l’ex allenatore di Milan e Juventus si appresta a varare una serie di cambiamenti radicali all’interno dell’organico partenopeo, partendo da una netta epurazione nel reparto offensivo. La prima mossa strategica del tecnico livornese sarà l’esclusione dai piani societari di Romelu Lukaku, una decisione condivisa con i vertici del club campano per ragioni sia disciplinari che prettamente economiche, legate alla necessità di alleggerire il monte ingaggi della squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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