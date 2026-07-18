Il trasferimento di Jesper Lindstrom dallo Schalke 04 al Napoli è in fase di stallo. Il centrocampista danese si trova ancora nel ritiro di Dimaro con il club partenopeo, ma le trattative tra le due società non hanno portato a un accordo. Allegri sta valutando il giocatore, che continua ad allenarsi con il Napoli mentre si cerca una soluzione definitiva. La trattativa rimane aperta, ma nessun accordo è stato ancora raggiunto.

Il futuro di Jesper Lindstrom resta ancora da definire. Il centrocampista danese è regolarmente al lavoro con il Napoli nel ritiro di Dimaro, mentre sul mercato la trattativa con lo Schalke 04 non ha ancora trovato un punto d’intesa. Il nodo riguarda soprattutto la formula dell’operazione. Il club tedesco vorrebbe impostare l’affare attraverso un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che, al momento, non convince la società azzurra. Il Napoli preferirebbe infatti una cessione a titolo definitivo. L’obiettivo è evitare un nuovo trasferimento temporaneo e trovare una sistemazione più stabile per il calciatore. Secondo Sky Sport, proprio questa distanza ha rallentato il confronto tra le due società. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lindstrom-Schalke in stallo: Allegri lo valuta a Dimaro

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