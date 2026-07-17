Napoli Lindstrom per ora non va allo Schalke e quindi va a Dimaro

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jesper Lindstrom si è imbarcato per il ritiro di Dimaro, nonostante le voci di un trasferimento allo Schalke. Secondo Sky Sport, l’affare non è ancora stato definito tra i due club. La cessione sembrava vicina, ma al momento non ci sono accordi formali. Lindstrom resta in ritiro con la squadra attuale, in attesa di sviluppi sulla trattativa.

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Nonostante sembrasse in procinto di essere ceduto allo Schalke, Jesper Lindstrom si è regolarmente imbarcato per il ritiro di Dimaro. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe ancora l’accordo tra i club. Lindstrom-Schalke, cosa sta succedendo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a frenare il tutto ci sarebbero le condizioni poste dal club tedesco, che non soddisferebbero per niente le richieste del club azzurro. Dovendo ipotizzare, probabilmente il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre lo Schalke spingerebbe per un diritto di riscatto, proprio per tutelarsi in caso di scarso rendimento. D’altronde, le ultime stagioni del danese non sono state esattamente incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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