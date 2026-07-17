Jesper Lindstrom si è imbarcato per il ritiro di Dimaro, nonostante le voci di un trasferimento allo Schalke. Secondo Sky Sport, l’affare non è ancora stato definito tra i due club. La cessione sembrava vicina, ma al momento non ci sono accordi formali. Lindstrom resta in ritiro con la squadra attuale, in attesa di sviluppi sulla trattativa.

Nonostante sembrasse in procinto di essere ceduto allo Schalke, Jesper Lindstrom si è regolarmente imbarcato per il ritiro di Dimaro. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe ancora l’accordo tra i club. Lindstrom-Schalke, cosa sta succedendo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, a frenare il tutto ci sarebbero le condizioni poste dal club tedesco, che non soddisferebbero per niente le richieste del club azzurro. Dovendo ipotizzare, probabilmente il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre lo Schalke spingerebbe per un diritto di riscatto, proprio per tutelarsi in caso di scarso rendimento. D’altronde, le ultime stagioni del danese non sono state esattamente incoraggianti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, Lindstrom per ora non va allo Schalke e quindi va a Dimaro

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