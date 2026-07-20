Napoli ottima notizia da Dimaro | ecco cosa cambia ora per Allegri

A Dimaro, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno ripreso gli allenamenti collettivi nel ritiro del Napoli, dopo aver superato rispettivi infortuni. Entrambi sono ora disponibili per la preparazione estiva della squadra.

Matteo Politano e Antonio Vergara hanno ripreso gli allenamenti collettivi nel ritiro di Dimaro, smaltendo i rispettivi infortuni e mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri per la preparazione estiva del Napoli. Politano recupera dalla contusione: Allegri sorride a Dimaro. L’esterno offensivo ha completamente recuperato dalla contusione che lo aveva costretto a un lavoro differenziato nelle ultime sedute. Il suo rientro nella seduta mattutina del quarto giorno di ritiro rappresenta un passo decisivo per la continuità tattica degli azzurri. Vergara ha invece smaltito lo stato influenzale che ne aveva imposto lo stop. Il recupero contemporaneo dei due calciatori amplia significativamente le rotazioni a disposizione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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