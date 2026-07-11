Napoli arriva una notizia in vista di Dimaro | riguarda Allegri e ADL

Notizia in breve

In vista della trasferta a Dimaro, si registra un cambio di staff tecnico per il Napoli. Massimiliano Allegri ha iniziato la sua collaborazione con il club nella località trentina, dove il presidente ha deciso di essere presente durante le prime fasi della preparazione estiva. Il presidente sarà quindi al fianco del nuovo allenatore nel periodo iniziale del ritiro.