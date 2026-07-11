Napoli arriva una notizia in vista di Dimaro | riguarda Allegri e ADL
In vista della trasferta a Dimaro, si registra un cambio di staff tecnico per il Napoli. Massimiliano Allegri ha iniziato la sua collaborazione con il club nella località trentina, dove il presidente ha deciso di essere presente durante le prime fasi della preparazione estiva. Il presidente sarà quindi al fianco del nuovo allenatore nel periodo iniziale del ritiro.
Massimiliano Allegri inizia la sua avventura sulla panchina del Napoli a Dimaro, con il presidente De Laurentiis già programmato per affiancare il tecnico nella prima fase della preparazione estiva. Secondo Il Mattino, il numero uno azzurro arriverà domenica prossima nel ritiro trentino. De Laurentiis e Allegri: il copione di sempre a Dimaro. La presenza del presidente durante i primi giorni di lavoro rappresenta una prassi consolidata del Napoli. De Laurentiis ha seguito così tutti i suoi allenatori nella fase iniziale del ritiro, da Mazzarri in poi. Non si tratta dunque di una scelta eccezionale legata all’arrivo di Allegri, ma della consuetudine che contraddistingue la gestione De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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