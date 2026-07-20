Nel pomeriggio si è svolta una sessione di allenamento a Carciato con il team di Napoli, guidato da un allenatore. La squadra ha svolto esercizi che includevano attività ludiche, mentre due portieri hanno effettuato parate spettacolari. Durante l’allenamento sono state anche svolte esercitazioni con alcuni giocatori, tra cui Lobotka e Rrahmani, che hanno ricevuto istruzioni specifiche. La sessione si è conclusa con alcune esercitazioni di squadra.

Prosegue a Dimaro il lavoro del Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo la seduta mattutina, gli azzurri sono tornati sul campo di Carciato per l’allenamento pomeridiano. E anche stavolta ci sono spunti interessanti, tra intensità, sorrisi e prove di formazione. Colpi di testa e il pressing che diverte. La seduta si è aperta con un esercizio sui colpi di testa. Poi il pezzo forte: squadra divisa in due gruppi, ciascuno con una porticina. Si partiva da un 6 contro 3, con i sei chiamati a superare la pressione; i tre pressori, una volta esaurito il loro compito, si spostavano all’altra porticina, dove diventavano a loro volta... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, la seduta pomeridiana: esercizi che divertono la squadra, la lezione di Allegri a Lobotka e Rrahmani e due super parate di Meret

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