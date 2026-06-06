Il difensore Rrahmani ha rinnovato il contratto con il Napoli. Successivamente, sono stati rinnovati anche quelli di Lobotka, Meret e Anguissa. La società azzurra sta lavorando a consolidare la rosa con rinnovi contrattuali di giocatori chiave. Non sono stati annunciati dettagli economici o durata dei nuovi accordi. La strategia mira a mantenere stabile la formazione in vista delle competizioni future.

Il Napoli comincia a mettere in sicurezza alcuni dei suoi punti fermi. La linea del club è chiara: trattenere i giocatori considerati centrali e rinviare ogni scelta più delicata sui profili ancora da valutare con il nuovo allenatore. Secondo il Corriere dello Sport, il primo tassello riguarda Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, arrivato nel 2020, ha raggiunto un’intesa totale per il rinnovo fino al 2029. Le firme non sono ancora arrivate, ma l’accordo è ormai definito. Per il Napoli si tratta di una conferma pesante. Rrahmani è diventato negli anni una presenza stabile della difesa e un riferimento nello spogliatoio. Ha vinto due scudetti in azzurro, prima con Luciano Spalletti e poi con Antonio Conte, e il club ha scelto di premiarne continuità, leadership e affidabilità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Rrahmani rinnova col Napoli: poi Lobotka, Meret e Anguissa

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