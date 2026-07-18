Durante la seduta pomeridiana a Dimaro, il tecnico ha avuto un colloquio con il responsabile degli acquisti, mentre un giocatore si è allenato con la maglia verde, indicata come finalizzatore. Sul campo di Carciato, nel secondo giorno di ritiro, si sono svolti esercizi intensi e un confronto tra allenatore e staff. La sessione ha confermato il metodo di lavoro adottato dal nuovo allenatore, con attenzione ai dettagli e alle strategie di preparazione.

Sul campo di Carciato, a Dimaro, va in scena il pomeriggio del secondo giorno di ritiro del Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo l’esordio di ieri, salutato dai cori dei tifosi, e la doppia seduta odierna, il lavoro entra nel vivo: e anche stavolta ci sono spunti che raccontano il metodo del nuovo allenatore. Il colloquio a bordocampo con Chiavelli. Da segnalare, prima dell’ingresso in campo, un lungo colloquio tra Allegri e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, arrivato a bordocampo a Carciato. Un confronto diretto tra area tecnica e dirigenza che, in piena estate di mercato e con la rosa da sfoltire, ha il suo peso: è la conferma di quel dialogo continuo tra Allegri, lo staff e i vertici del club che il Napoli ha scelto come metodo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, la seduta pomeridiana a Dimaro: il colloquio Allegri-Chiavelli e un Hojlund “finalizzatore” con la casacca verde

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