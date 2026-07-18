Buongiorno consulto decisivo | il Napoli valuta un centrale
Il Napoli sta considerando di acquistare un nuovo difensore centrale a causa di un problema fisico di Alessandro Buongiorno. Il giocatore dovrà sottoporsi a ulteriori controlli medici per determinare il trattamento più appropriato. La situazione potrebbe influenzare le decisioni di mercato della squadra in vista delle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai tempi di recupero o alle eventuali alternative.
Il problema fisico di Alessandro Buongiorno può modificare anche i piani del Napoli sul mercato. Il difensore dovrà sottoporsi a nuovi controlli per stabilire il percorso terapeutico più adatto. Le ipotesi restano due. La prima prevede una gestione conservativa. La seconda porta invece a un intervento chirurgico, con tempi di recupero inevitabilmente più lunghi. L’esito del consulto sarà quindi decisivo. Non soltanto per conoscere la durata dello stop, ma anche per capire se la società dovrà intervenire sul reparto arretrato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli attenderà il verdetto medico prima di prendere una decisione definitiva. Se Buongiorno riuscisse a evitare l’operazione, l’assenza potrebbe essere gestita con le soluzioni già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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