Buongiorno a Barcellona | oggi il consulto decisivo

Il difensore del Napoli è atteso oggi a Barcellona per un consulto medico. Deve valutare un problema al ginocchio destro e discutere le possibili soluzioni per il recupero. La visita si svolge in un momento chiave della stagione. La sua presenza sul campo dipende dall'esito di questa analisi. La decisione finale sulla sua disponibilità sarà presa sulla base delle indicazioni mediche fornite.

Ore decisive per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli sarà oggi a Barcellona per approfondire il problema al ginocchio destro e chiarire il percorso necessario per il recupero. La visita sarà affidata al professor Ramon Cugat, specialista di riferimento nel campo della traumatologia e della chirurgia ortopedica. Il consulto dovrà stabilire l’entità del problema al tendine e indicare la soluzione più adatta. Secondo il Corriere dello Sport, le strade possibili restano due. La prima prevede una terapia conservativa. La seconda porta invece a un intervento chirurgico. La scelta avrà conseguenze dirette sui tempi di rientro. Un trattamento senza operazione permetterebbe di contenere lo stop. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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