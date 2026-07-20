Napoli come sta davvero Buongiorno?

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore centrale del Napoli sta ricevendo cure dopo un infortunio. La sua condizione influenzerà le decisioni di mercato della squadra. L'inviato nel ritiro ha riferito che le scelte sul reparto difensivo dipenderanno dall'esito delle terapie. La squadra si allena in vista delle prossime partite, con l’obiettivo di recuperare il giocatore il prima possibile. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche di rientro.

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Dalle condizioni del difensore centrale dipendono le scelte azzurre sul mercato. Quali saranno? Ce lo spiega Carlo Landoni, inviato nel ritiro della squadra di Allegri, a Dimaro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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NAPOLI:Giù le mani da ALESSANDRO BUONGIORNO

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