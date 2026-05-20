Dalla Lazio al Napoli? Svelata la verità in diretta | ecco cosa sta succedendo davvero

Durante una diretta, è stata chiarita la situazione riguardante il possibile trasferimento di un noto allenatore dalla Lazio al Napoli. La voce di un suo possibile ingresso in squadra, in caso di addio all’attuale allenatore, ha sollevato molte discussioni tra gli appassionati. La trattativa tra le due società non ha ancora avuto sviluppi ufficiali, ma le indiscrezioni circolano da alcuni giorni. Nessuna conferma è arrivata da fonti ufficiali, e la situazione resta da seguire con attenzione.

L’ipotetica nomina di Maurizio Sarri come prossimo allenatore del Napoli – in caso di confermata separazione da Antonio Conte – ha alimentato alcuni rumors di mercato in entrata dalla Lazio, club dove attualmente è sotto contratto. In particolare, due giocatori come Tavares e Isaksen avrebbero potuto far comodo ai partenopei, ma si tratta di voci al momento infondate. Il Napoli pesca dalla Lazio per le fasce?. Con Maurizio Sarri in panchina per la prossima stagione (scenario molto caldo ma incerto data la forte concorrenza dell’Atalanta), sono emerse alcune indiscrezioni di calciomercato che vedono anche Nuno Tavares e Gustav Isaksen fare lo stesso percorso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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