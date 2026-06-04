gila potrebbe arrivare a napoli in cambio di buongiorno

Gila è valutato almeno 30 milioni di euro dalla Lazio e non si muoverà senza questa cifra. Secondo quanto riportato, il club non ha intenzione di scendere sotto questa richiesta. La trattativa con il Napoli, che potrebbe coinvolgere l'inserimento di Buongiorno, non è ancora definita. Restano in sospeso le negoziazioni tra le parti, senza conferme ufficiali.

Gila non si muove dalla Lazio per meno di 30 milioni. Il Messaggero scrive a proposito dell’affare di mercato tra Lazio e Napoli per Mario Gila; il difensore spagnolo andrà in scadenza con i biancocelesti nel 2027, ma la Lazio pare non voglia privarsene comunque, a meno di un’offerta pari a 30 milioni di euro. C’è, però, un’altra alternativa che potrebbe portare il centrale a Napoli, ovvero uno scambio secco con Alessandro Buongiorno. Come riportato dal quotidiano nell’edizione odierna: Il club ha ribadito di voler trattenere Gila fino a scadenza, a meno che il Napoli non metta 30 milioni sul tavolo o uno scambio alla pari con Buongiorno. Cosa ne sarà di Buongiorno? A Napoli una stagione deludente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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