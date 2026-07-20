Napoli addio a Decibel Bellini | dopo 16 anni cambia la voce del Maradona

Dopo sedici anni, il club ha deciso di interrompere il rapporto con lo speaker dello stadio Maradona, Daniele “Decibel” Bellini. La decisione segna la fine di una delle collaborazioni più longeve nella storia recente del Napoli. La notizia è stata riportata da La Repubblica Napoli, che ha evidenziato la conclusione di questa lunga collaborazione. Bellini era noto come la voce storica dello stadio durante le partite della squadra.

Si chiude definitivamente una delle collaborazioni più longeve della storia recente del Napoli. la Repubblica Napoli racconta che il club ha deciso di interrompere il rapporto con Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona, dopo sedici stagioni. A differenza di quanto accaduto la scorsa estate, quando le proteste dei tifosi avevano convinto Aurelio De Laurentiis a fare marcia indietro, questa volta la separazione è definitiva e non sono previsti ripensamenti. Secondo la Repubblica Napoli, la scelta è legata al nuovo accordo che lega il Napoli a Radio Kiss Kiss, diventata emittente ufficiale del club fino al 2029. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Decibel Bellini non è più lo speaker del Napoli: «Sedici anni indimenticabili»

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