Decibel Bellini non sarà più lo speaker ufficiale del Napoli. La società ha comunicato che, come avvenuto un anno fa, ha deciso di interrompere il rapporto con l’annunciatore storico del San Paolo-Maradona. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblici. Bellini, noto per la voce legata a momenti memorabili della squadra, lascia il club dopo aver ricoperto quel ruolo per diversi anni. La società non ha ancora annunciato eventuali sostituti.

Stavolta 'Decibel Bellini', lo storico speaker del San Paolo-Maradona, lascia il Napoli. Più precisamente, è il Napoli che, come un anno, fa congeda Daniele Decibel Bellini. Ma stavolta non sono all'orizzonte ripensamenti o retromarce. Lo ha comunicato lo stesso Bellini su Instagram. Ha spiegato che lo ha chiamato il presidente De Laurentiis per comunicargli l'addio. Come detto già l’anno scorso Decibel Bellini era stato salutato, ma allora ci fu una sollevazione popolare che spinse Geolier (che avrebbe curato la parte artistica delle partite e quindi anche il ruolo di speaker) a fare un passo indietro e il Napoli a reintegrare Decibel. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Decibel Bellini, voce storica del Maradona, non è più lo speaker del Napoli: "Il presidente mi ha detto..."

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