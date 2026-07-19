Napoli Decibel Bellini lascia dopo 16 anni | Non sarò più lo speaker

Decibel Bellini ha annunciato di lasciare il ruolo di speaker ufficiale del Napoli, dopo sedici anni di collaborazione. La decisione è stata comunicata il 19 luglio 2026. Non sono state fornite motivazioni specifiche per l’addio, né dettagli sui progetti futuri. La sua presenza è stata una costante durante gli eventi dello squadra, e la sua voce è stata riconosciuta come simbolo di molti tifosi nel corso degli anni.

NAPOLI, 19 LUGLIO 2026 – Si chiude dopo sedici anni l’esperienza di Daniele “Decibel” Bellini come speaker ufficiale del Napoli. A comunicarlo è stato lo stesso Bellini attraverso un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram, spiegando di aver ricevuto una telefonata dal presidente Aurelio De Laurentiis, che gli ha comunicato la decisione di non rinnovare il contratto. La scelta arriva a un anno dal precedente tentativo di interrompere il rapporto. Nell’estate del 2025, infatti, Bellini era stato inizialmente congedato dal club, ma la forte reazione dei tifosi e il passo indietro del rapper Geolier, che avrebbe dovuto curare la direzione artistica delle gare interne del Napoli, portarono la società a reintegrarlo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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