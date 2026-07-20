Napoli a Dimaro | quattro giocatori incontrano i tifosi stasera in piazza i nomi

Da spazionapoli.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro giocatori del Napoli parteciperanno a un evento pubblico questa sera a Dimaro, alle 21:00, in Piazza Madonna della Pace. I calciatori coinvolti sono Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara. L'incontro con i tifosi si svolgerà durante il ritiro in Val di Sole.

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Quattro calciatori del Napoli saliranno sul palco a Dimaro questa sera alle 21:00: Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara incontreranno i tifosi in Piazza Madonna della Pace durante il ritiro in Val di Sole. Dimaro: l’incontro ravvicinato con i protagonisti azzurri. L’appuntamento di questa sera rappresenta un momento di contatto diretto tra la squadra e i tifosi azzurri. I quattro giocatori risponderanno alle domande del pubblico e saluteranno i tifosi accorsi per seguire le sedute di allenamento. L’evento, programmato per le 21:00, si svolgerà nella cornice di Piazza Madonna della Pace, nel cuore della località trentina dove il Napoli prosegue la preparazione estiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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