Elon Musk difende Roggero | E' follia giudice e pm dovrebbero essere condannati

Elon Musk ha pubblicato un messaggio su X in cui sostiene Mario Roggero, un gioielliere coinvolto in un procedimento giudiziario. Musk ha definito la situazione una follia e ha affermato che giudice e pubblico ministero dovrebbero essere condannati. La dichiarazione si inserisce in un contesto di critiche nei confronti della magistratura italiana riguardo al caso specifico. Finora, non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli legali o sulle accuse.

Elon Musk dalla parte di Mario Roggero: il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che «si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Elon Musk difende Roggero: «È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati»

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