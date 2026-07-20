Elon Musk ha criticato pubblicamente il magistrato e il pubblico ministero coinvolti nel procedimento contro un gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori. Attraverso un post su X, Musk ha definito la decisione giudiziaria una follia e ha affermato che sono i giudici e il pm a meritare una condanna. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, con Musk che si è schierato contro le figure coinvolte nel processo.

L'imprenditore ha preso posizione su X sulla vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, criticando apertamente magistrato e pubblico ministero Elon Musk entra nel dibattito sul caso di Mario Roggero e affida a un post su X una presa di posizione nett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Musk difende Roggero: "È una follia, in questo caso sono il giudice e il pm che meritano di essere condannati"

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Elon Musk difende Roggero: «È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati»

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