Dopo la visita di Matteo Salvini a Mario Roggero nel carcere di Bollate, la Lega presenta con Claudio Borghi un disegno di legge per ampliare la non punibilità. Forza Italia si oppone, mentre opposizioni e maggioranza si dividono La Lega ha accelerato sulla legittima difesa, presentando un di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, FI frena sul disegno di legge della Lega per ampliare la legittima difesa: "No alla giustizia privata"

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