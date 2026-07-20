Nella maggioranza politica si registra uno scontro sulla legittima difesa, con Forza Italia che ha bocciato la proposta avanzata dalla Lega. La discussione si inserisce nel contesto più ampio di un dibattito su giustizia e sicurezza, riacceso dal caso che ha coinvolto un gioielliere. La questione ha riaperto il confronto tra le forze politiche sulla normativa relativa alla difesa personale e alle misure di sicurezza. La proposta della Lega è stata respinta dal partito di maggioranza senza accordi formali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso riapre il confronto su giustizia e sicurezza. Il dibattito politico su giustizia e sicurezza torna ad accendersi dopo il caso che ha coinvolto il gioielliere Mario Roggero. Se da un lato la Lega rilancia una modifica alla normativa sulla legittima difesa, dall’altro emergono profonde divergenze all’interno della stessa maggioranza di governo, con Forza Italia che prende nettamente le distanze dalla proposta del Carroccio. La proposta della Lega: più tutele per chi reagisce a un’aggressione. La Lega, su iniziativa del senatore Claudio Borghi, ha annunciato il deposito di un disegno di legge che punta a modificare l’articolo 52 del Codice penale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caso Roggero, scontro nella maggioranza sulla legittima difesa: Forza Italia boccia la proposta della Lega

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Opinioni delle due parti riguardo al caso di Mario Roggero reddit

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