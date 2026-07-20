Elon Musk ha commentato la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato e detenuto a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dal suo negozio. Musk ha detto che sarebbe “pazzesco” e che giudice e pubblico ministero dovrebbero essere condannati. Fino ad ora, diverse voci si sono espresse a favore di Roggero, che è stato condannato per aver sparato durante la rapina.

Al coro di voci in favore di Mario Roggero, il gioielliere condannato e in carcere a Bollate per aver ucciso due rapinatori fuggiti dopo aver assaltato il suo negozio, ora si aggiunge anche Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX è intervenuto con un post su X. This is insane! The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026 “ È pazzesco! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso a meritarsi questa condanna ”, si legge. L’imprenditore sudafricano ha manifestato il suo punto di vista sulla vicenda rispondendo a un tweet di un utente che – dopo aver ricordato il fatto di cronaca – chiedeva: “Il caso ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e ha suscitato una forte polemica in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Roggero, Elon Musk lo difende: “Pazzesco, andrebbero condannati giudice e pm”

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@GiovyDean In ordine sparso anche oggi, con i primi quattro punti ancora dedicati alla vicenda del gioielliere perché gli spunti sono molteplici. Dicono quella di Mario Roggero non è giustizia, ma vendetta. Chiamala come ti pare: questa è materia che at x.com