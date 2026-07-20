Elon Musk difende Roggero | La sentenza è una follia Giudice e pm meritano questa condanna

Elon Musk ha commentato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori. Musk ha definito la sentenza una follia e ha criticato giudice e pubblico ministero, sostenendo che meritano questa condanna. La decisione giudiziaria ha suscitato molte reazioni pubbliche, senza che siano state riportate altre posizioni ufficiali.

Roma, 20 luglio 2026 – Non si arresta l’onda di reazioni per la condanna a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori. Dopo la richiesta di grazia avanzata dal centrodestra (con in testa la premier Giorgia Meloni) e la visita in carcere del segretario della Lega Matteo Salvini, che ha ipotizzato la candidatura di Roggero, la vicenda valica i confini nazionali, tanto che sul caso interviene anche Elon Musk. Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna Lo scrive su X il patron di Tesla, che si schiera apertamente a favore del gioielliere attaccando senza mezze misure la magistratura italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Elon Musk difende Roggero: «È una follia, giudice e pm dovrebbero essere condannati»

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